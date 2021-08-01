Bursaspor'dan destek kampanyası duyurusu: 'Ayağa kalk Bursa'

Bursaspor Kulübü, 3-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek yardım kampanyasını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, 3-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek yardım kampanyasını duyurdu. Yeşil-beyazlılar, 'Ayağa Kalk Bursa' diyerek taraftarından destek istedi.

Maddi anlamda zor günler geçiren, buna rağmen transfer tahtasını açarak yeni sezona iddialı girmeye çalışan Bursaspor Kulübü, destek kampanyası duyurusu yaptı. 'Ayağa Kalk Bursa, şimdi Bursaspor zamanı!' diyerek taraftarına seslenen yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursasporumuzun içinde bulunduğu zorlu dönemden aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve "Ayağa Kalk Bursa" diyoruz Sen de, destek olmak için 3- 10 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan kampanyamıza katılarak adını Bursaspor'un geleceğine yazdır Kampanyaya katılan Bursaspor sevdalılarının isimleri ve yardım miktarları kulübümüzün sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, süreç şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Kampanya katılım için hesap numaramız; Bursaspor Sportif Hizmetler Spor Malzemeleri Spor Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. IBAN: TR95 0006 4000 0012 2430 0008 31" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı