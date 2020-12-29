Bursaspor'dan başsağlığı mesajı
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Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

29.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:52
Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

Bursaspor Kulübü, eski futbolcuları ve antrenörlerinden Hüsnü Topçu'nun vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, eski futbolcuları ve antrenörlerinden Hüsnü Topçu'nun vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor camiası güne üzücü bir haberler uyandı.Yeşil beyazlı takımın eski futbolcusu ve antrenörlerinden Hüsnü Topçu vefat etti. 63 yaşında hayata gözlerini kapatan Hüsnü Topçu için Bursaspor Kulübü, şu mesajı yayımladı: "Eski futbolcu ve antrenörlerimizden Hüsnü Topçu'nun vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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