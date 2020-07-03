Bursaspor'dan başsağlığı mesajı
Bursaspor, Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
03.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:38
Bursaspor, Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." - BURSA
Kaynak: İHA