Bursaspor'dan Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı

Bursaspor, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Ankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bursaspor, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Ankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bursaspor Kulübü'nden, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü'ne geçmiş olsun mesajı geldi. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa sürede kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Samet Çayır/İHA)

Kaynak: İHA