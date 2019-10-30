Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp yöneticileri, futbolcuları ve altyapı ekibi, antrenman öncesinde hazırlanan koreografi için düzen aldı. Antrenmana başlamadan önce Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde toplanan yeşil-beyazlılar, "29 Ekim" koreografisini oluşturdu.

30.10.2019 16:07

Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp yöneticileri, futbolcuları ve altyapı ekibi, antrenman öncesinde hazırlanan koreografi için düzen aldı. Antrenmana başlamadan önce Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde toplanan yeşil-beyazlılar, "29 Ekim" koreografisini oluşturdu.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.