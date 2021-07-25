Bursaspor'da yüzler gülüyor
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Bursaspor'da yüzler gülüyor

Bursaspor'da yüzler gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Gerede'de devam eden Bursaspor, günü tek çalışma ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Gerede'de devam eden Bursaspor, günü tek çalışma ile tamamladı. Yeşil-beyazlı futbolcuların performansı teknik heyeti mutlu ederken, oyuncuların da moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün tekçalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriylebaşlayan antrenman pas presçalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Kazanan takımın sevinci ise görülmeye değerdi. Sakatlığısüren İsmail Çokçalış'ın tedavisi devam ederken Hasan Basri Ünal takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Grip olan Emirhan Aydoğan ise idmana katılmadı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'da yüzler gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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