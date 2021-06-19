Bursaspor'da 'Yolsuzluk Komisyonu' oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da 'Yolsuzluk Komisyonu' oluşturuldu

Bursaspor'da 'Yolsuzluk Komisyonu' oluşturuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, 'Yolsuzluk Komisyonu'nda görev yapacak isimleri açıkladı.

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, 'Yolsuzluk Komisyonu'nda görev yapacak isimleri açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Yolsuzluk Komisyonumuzu oluşturduk" açıklaması yaptı. Adanur daha sonra görev yapacak isimleri belirledikleri belirterek, listeyi kamuoyuyla paylaştı. İşte o isimler: "Şevket Kaydı, Enes Can Demir, Yalçın Canbaz, Batu Demirtaş, Adnan Ersoy, Mehmet Güzelsöz ve Emre Şankaya"

Emin Adanur açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Söz verdiğimiz gibi bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bursaspor'u bu duruma getiren kim varsa, hesap verecek." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Lille'in futbolcusu Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
Lille'in futbolcusu Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor'da 'Yolsuzluk Komisyonu' oluşturuldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 15:39:34. #1.16#

title