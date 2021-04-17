Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına startı verdi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına startı verdi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman1 saat 25dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman,pas presçalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bandırmaspormaçında görev alan futbolcular yenileme çalışmalarıgerçekleştirdi.

-İHA-

Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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