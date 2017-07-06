Bursaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda 6'ya 3 ve minyatür kalelerle kontrol pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Yeşil-beyazlılarda sağlık kontrolünden geçen Furkan Soyalp, Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Tomas Necid, Sercan Yıldırım, Boban Jovic, Ozan Can Kökcü ve Paschal Onyedika Okoli, antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal ise takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor'da sakatlığı bulunan oyunculardan Bilal Kısa, Furkan Emre ve İbrahim Serdar Aydın'ın tedavileri de tesislerde sürüyor.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.