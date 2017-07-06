Bursaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.



Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci çalışması, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.



Topla yapılan ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada çift kale maç oynayan futbolcular, son bölümde ise geniş alanda 6 minyatür kaleli maç yaptı.



Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.