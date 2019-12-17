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Bursaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi son buldu

Bursaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son verildi.

17.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:55
Bursaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi son buldu

Bursaspor'da teknik direktör 'ın görevine son verildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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