- Bursaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi

Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:

"İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz"

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan:

"İsabetli transferler yapıp, katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz"

BURSA - Bursaspor, yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Koşukavak, "İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz" dedi.

Yeşil-beyazlılar, yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Sportif Direktör Selçuk Erdoğan için İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Heyecanlı ve mutlu gündeyiz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Benim gibi heyecanlı bir teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz var. Her ikisi de Bursaspor'un büyüklüğünü biliyor ve çok heyecanlılar. O yüzden anlaşmaya vardık. 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. Tazminat maddeleri yoktur. Başarı odaklı ücretleri vardır" dedi.

"Tekrardan geleceğe yürümek lazım"

Bursaspor'un yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Uzun zamandır böyle gündem vardı. Herkes bu konuyla alakalı sorular yöneltiyordu ama kimseye cevap veremiyordum. Bursaspor'un büyük kulüp ve camia olduğunu herkes biliyor. Zaman zaman kulüpler böyle şeyler yaşayabilir. Önemli olan tekrardan geleceğe yürümek lazım. Bunları planlamak lazım. O yüzden buradayım. Başkanım bu kulüpte önemli şampiyonluk yaşadı. İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz. Artık geriye dönmemeliyiz. Topyekün kalkınmaya ihtiyaç var. Bizim açımızdan bilgimizi, donanımımızı, yeteneğimizi kulüp şartlarında en iyisini yapmak için söz veriyorum" açıklamasını yaptı.

"Bursa'da olmaktan çok mutluyum"

Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ise, "Bursa'da olmaktan çok mutluyum. Bursa, Avrupa'nın önde gelen futbol camialarından ve markalarından bir tanesi. Emeğim, iş ahlakım, becerilerim Bursaspor'a açık olacak. Bursaspor tarihinde ilerleyen süreçte başarılara imza atmak istiyorum. Uzun ince bir yoldayız. Umarım iyi bir başlangıç olur. Planlı, programlı şekilde gideceğiz. Bursa'nın ilerleyen süreçte iyi yerlerde olacaktır. Son derece açık, şeffaf ve emekçi olacağız" diye konuştu.

"Tüm enerjimizle tahtayı açmak istiyoruz"

Açıklamaların ardından yeşil-beyazlılar, Koşukavak ve Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Mesut Mestan, "Öncelikle teknik direktörümüzle sözleşme imzalamak istedik. Transferlerle alakalı ortak hareket edeceğiz. Ön görüşmelerimiz ve prensipte anlaşmalarımız var. UÇK'daki cezayı kaldırdık. Bu haftadan sonra TFF'deki tahtayı açtırmak istiyoruz. Şu aşamada hiçbir kulüp doğru dürüst transfer yapmadı. İsabetli transferler yapıp, katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Bundan sonra tüm enerjimiz ile tahtayı açtırmak istiyoruz" diye cevapladı.

"Yarın takımımızı topluyoruz"

Takımdaki futbolcular hakkında bilgi veren Mestan, "Şu anda Vergini'yi gönderdik. Badji'yi sattık. Dün akşam üzeri ödemesi yapıldı. Bir haftalık süreç vardı. Sözleşme süreçleri çok uzun sürmüyor. Onun haricinde satılmış oyuncu veya sözleşmesini fesih ettiğimiz oyuncumuz yok. Bazı oyuncularımıza izin verdik. Yarın takımımızı topluyoruz. Yusuf Erdoğan, ayın 20'sinde serbest kaldı. Diğerleri mevcut oyuncularımız" açıklamasında bulundu.

"Elimizdeki oyuncular çok kıymetli ve değerli"

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ise, "U-21 takımının çok defa maçlarını izledim. Yetenekli oyuncular var. Geçmişte buradan iki oyuncu aldım. Türkiye'nin gündemine farklı şekilde geldik. Genç oyuncu ile şampiyon olunmaz diye bir şey var mı? Elimizdeki oyuncular çok kıymetli ve değerli. Elimizdeki oyunculara göre planlarımız var. İlerleyen günlerde daha iyi şeyler söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bursaspor formasını taşımak kolay değil"

Bursa şehrinin dinamikleri olduğunu anlatan Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Timsahın fiziksel özelliği vardır. Dişleri aşındıkça sonra yeni dişleri gelir. Çalıştığım kulüplerde Bursaspor'un alt yapısından oyuncular aldım. Bu şehrin dinamikleri var. Bursaspor formasını taşımak çok kolay değil. Sahada Bursaspor forması giyen genç futbolcu varsa herkeste hassasiyet olması gerekiyor. Oyuncuyu çok baskı altına almamız gerekiyor. Hassasiyetim orada. Öz kaynaktaki oyuncuları nasıl değerli hale getiririz. Sürekli tüketerek ayakta kalamayız. Ben Vakıfköy'e gidip, mesaiyi çok vermek istiyorum. Burada da gündem çok yoğun. Elimden geldiği sürece oradan çok kıymetli oyuncuları Türk futboluna kazandıracağız."

Kaynak: İHA