Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takım bugün yaptığı antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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