Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler Spor
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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor yarın saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlandı.

Bursaspor yarın saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor bugün öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek. - BURSA

Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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