Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor yarın karşı karşıya geleceği Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla birlikte tamamladı.

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Bursaspor yarın karşı karşıya geleceği Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla birlikte tamamladı. Yeşil-beyazlılar bugün İstanbul'a hareket edecek.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Ümraniyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeyaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek. - BURSA

Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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