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Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

Samsunspor'u 4-1 mağlup ettikten sonra ara vermeden Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başlayan Bursaspor'da futbolcular çift kale maç yaptı.

Samsunspor'u 4-1 mağlup ettikten sonra ara vermeden Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başlayan Bursaspor'da futbolcular çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Bursaspor son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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