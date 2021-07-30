Bursaspor'da transfer tahtası resmen açıldı
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Bursaspor'da transfer tahtası resmen açıldı

Bursaspor'da transfer tahtası resmen açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, uzun zaman sonra transfer yasağını resmen kaldırdı.

Bursaspor Kulübü, uzun zaman sonra transfer yasağını resmen kaldırdı. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, müjdeli haberi camiaya duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da beklenen gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, uzun zamandır mağduriyet yaşadığı transfer yasağını resmen kaldırdı. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından konuyla ilgili müjdeli haberi camia ile paylaştı. Adanur, 44 dosyadan kalan kişi ve kurum sayısının sıfır olduğunu açıkladı. Emin Adanur, ayrıca "Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ifadelerini kullandı. Yeşil-beyazlı takımda artık gözler transfere çevrildi. Bursaspor'un yapacağı hamleler merakla bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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