Bursaspor'da Transfer Çalışmaları

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili, "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'a bir sözlerinin olduğunu söyledi." dedi.



Yeşil-beyazlı takımın Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanını izleyen Ay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.



Ay, yeni sezon hazırlıklarına bazı oyuncuların milli takımlarda bulunmalarından dolayı bazılarının ise kendilerinden özel istedikleri izinden dolayı katılamadıklarını belirterek, "Toplamda 37 futbolcumuz var. Bunlardan Serdar Kurtuluş sakatlığı sürüyor. Geleceklerle birlikte 41-42 oyuncumuz olacak diye düşünüyorum. Hocamız 23 oyuncu, 3 kaleci ile Avusturya kampına gitmek istiyor. Aramızdan gidecek, elenecekler olacak." diye konuştu.



Transferde şu ana kadar Barış Yardımcı, Titi ve Ekong ile anlaştıklarını, Barış Yardımcı'nın şu an takımla birlikte çalıştığını anlatan Ay, diğer iki oyuncunun da yarın akşam takıma dahil olacaklarını bildirdi.



Ay, transfer çalışmaları çerçevesinde bir sağ bek arayışı içinde bulunduklarını dile getirerek, "Hocamız transferde önce defans hattının bitirilmesini istiyor. Burası bittikten sonra diğer taraflara geleceğiz. Çünkü geçen sene özellikle savunmada epey sıkıntı çekmiştik." ifadelerini kullandı.



"N'Diaye gelmek istiyor"



İspanya'nın Villarreal takımında bulunan eski oyuncuları Alfred N'Diaye ile de ilgilendiklerini belirten Ay, şunları kaydetti:



"Onunla görüşmeler sürüyor. Burada cebimize de bakacağız. Çocuklar görüşüyorlar. N'Diaye gelmek istiyor. Kulübünden bize bir cevap verilmedi. Onlar da gönderip gördermeyeceklerini bilmiyorlar. Bunun dışında bir yıldız oyuncuyla ilgili çalışmalarımız da var. Mevkisini söyleyemem. Sürpriz olsun. Biz teklifimizi yaptık. Karşı taraftan fiyat bekliyoruz."



Ay, Kayserispor'un dün sözleşme imzaladığı Asamoah Gyan ile ilk kendilerinin ilgilendiğini, bu transferi oyuncunun birçok farklı menajerinin ortaya çıkmasından dolayı haftalar öncesinden istemediklerini ifade etti.



Kayserispor'un Gyan transferi nedeniyle, yeşil-beyazlı taraftarlarca kendisine yönelik yapılan eleştirilere de değinen Ay, şöyle konuştu:



"Kayserispor başkanı açıklama yaptı mı, yapmadı mı bilmiyorum. Kayserispor'a hayırlı olsun. Bana bu oyuncu ile ilgili bir hafta öncesinden Gana Futbol Federasyonu aracığıyla bir haber geldi; '1,2 -1,3 milyon avroya bitirebiliriz.' diye. Ama benim midem bulandı bu işten. Ayrıca hocamız da 'Ben geçmişine değil, geleceğine bakarım.' diyerek futbolcuyu istemedi. Bu oyuncunun transferiyle ilgili asıl defteri menajerlere verdiğimiz teklifin medyada çıkmasıyla kapatmıştım."



Yusuf Erdoğan transferi



Kulüp Başkanı Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ile de ilgilendiklerini dile getirdi.



Yusuf Erdoğan ile görüşme yaptıklarını ve oyuncunun da gelmek istediğini belirten Ay, "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'a bir sözlerinin olduğunu söyledi. Onların transferle ilgili kendi aralarında bir anlaşmaları var. Beşiktaş ile görüşecekler. Biz de ona göre yeniden görüşeceğiz. Şu an bitmiş bir şey yok." dedi.



Ay, transfer çalışmaları kapmasında teknik direktör Paul Le Guen'in de kendilerine birkaç isim verdiğini, bunun ilgili de görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Sağ bek konusunda Bastia takımında oynayan Djiku da alternatiflerimizden birisi. Hocamız Akhisar Belediyespor'dan Vaz Te ile ilgili de 'araştırın' dedi. Görüşme yaptık. Akhisar'dan 400 bin avro alan Vaz Te bizden 1,5 milyon avro istedi. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Waris Majeed'in menajeri bugün kulübe gelecek. Onunla görüşeceğiz. Yine Trabzonspor'dan Aytaç Kara'yı teklif ettiler. Çeşitli isimler geçiyor. Bunlar üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Hata yapmak istemiyoruz. Çünkü öyle bir lüksümüz yok."



Başkan Ay, Le Guen'in geçen sezon kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz ile de bir görüşme yaptığını, bu oyuncuyla ilgili de henüz bir karar vermediklerini sözlerine ekledi.