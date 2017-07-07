Bursaspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, prensipte anlaştığı Belçika'nın Gent takımından Nijeryalı stoper William Troost-Ekong ile yarın 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Belçika'nın Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve kulübü ile prensip anlaşmasının sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.