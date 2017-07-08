Bursaspor'da Titi ve Ekong'a Sağlık Kontrolü

BURSASPOR'un prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncuları Titi lakaplı Cristian Chagas Tarouco ve William Troost-Ekong, bugün Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



İki futbolcunun bugün Özlüce Tesisleri'nde yapılacak imza töreniyle kendilerini Bursaspor'lu yapacak olan sözleşmeye imza atacağı bildirildi.



- Bursa