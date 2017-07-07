Bursaspor'da Tempo Düşmüyor

BURSASPOR, yeni sezon hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde akşam üzeri yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü.



Geçen sezon ligde son maçta aldığı galibiyetle kalan, bu sezon ise tehlikeli günler yaşamak istemeyen Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi.



Teknik Direktör LYe Guen'in mini toplantısıyla başlayan antrenman, kondisyoner Giovanni'nin yaptırdığı güç geliştirici istasyon çalışmasının ardından, yeşil beyazlı futbolcular, yarı sahada pas ve pres kalitesini arttırıcı çalışma yaptı.



Bu arada genç futbolculardan Pascal, Cofi, Yusuf Muhammed, Mert Örnek ve Rüştü Hanlı Avusturya kampı için konsolosluğa imza vermek için gidince çalışmaya 30 dakikalık bir gecikme ile katıldı.



Bursaspor, hazırlıklarını yarın 09.30 ve akşamüzeri 17.30'da yapacağı iki antrenman ile sürdürecek. Bu arada yeşil beyazlıların Rumen golcüsü Bogdan Stancu'nuin pazar günü takıma dahil olacağı yöneticiler tarafından açıklandı.



FATY'NİN MENAJERİ ÖZLÜCE'DE



Bu sezon lig kadrosunda Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in düşünmediği isimler arasında gösterilen Ricardo Faty'nin menajeri bugün Özlüce Tesisleri'ne gelerek Başkan Ali Al ve yöneticilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından antrenmanı takip ettiler.



Onur Marketler Zinciri İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen ve yönetim kurulu üyeleri Özlüce Tesislerine gelerek Başkan Ali Ay'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Ali Ay, "Onur Marketler zincirinin hem Bursa, hem de Bursaspor'a faydalı olacağına inanıyorum. Geçen sene herhalde 30 milyona yakın bir sponsorluk anlaşması yapmıştık firmalarımızla. İnşallah bu seneki hedefimiz en az 50 milyon" dedi. Onur Marketler Zinciri İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen ise "Bursaspor'la işbirliği yapmak, beraber çalışmak bizim için gurur verici. Sponsorlukla diğer süreçleri birlikte götürürüz" dedi.



- Bursa