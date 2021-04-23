Bursaspor'da tempo arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da tempo arttı

Bursaspor'da tempo arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Temponun arttığı çalışmaların son bölümünde çift kale maç yapıldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres ve orta şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, temponun oldukça arttığı çalışmaların son bölümünde çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da tempo arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Pritt'le mi yapıştırdınız!
TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Pritt'le mi yapıştırdınız!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor'da tempo arttı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:58:00. #1.14#

title