Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in sözleşmesi bugün sona eriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in sözleşmesi bugün sona eriyor

Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in sözleşmesi bugün sona eriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da geçen sezon genç bir kadro ile sergilediği performansla dikkat çeken Teknik Direktör Mustafa Er'in bugün itibariyle yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eriyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da geçen sezon genç bir kadro ile sergilediği performansla dikkat çeken Teknik Direktör Mustafa Er'in bugün itibariyle yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eriyor.

Gelecek sezon da TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da gözler kongreden çıkacak sonuca çevrildi. Nitekim Teknik Direktör Mustafa Er de, Olağan Genel Kurul'un yapılacağı 5 Haziran'ı bekliyor. 41 yaşındaki teknik adamın, yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesi bugün itibariyle sona eriyor. Mevcut Başkan Erkan Kamat, Mustafa Er'in kontratı ile ilgili bir girişimde bulunmazken, yeni başkan adayları genç çalıştırıcı ile devam etmek istediklerini kamuoyuyla paylaştı. Bugün itibariyle boşa çıkacak olan Mustafa Er'in, farklı kulüplerden teklif aldığı ancak önceliğinin Bursaspor olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Mustafa Er, son olarak yeşil-beyazlı takımın efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı teknik kadrosuna dahil etmişti. Bursaspor, geçen sezon genç çalıştırıcı önderliğinde 34 lig maçında, 14 galibiyet, 16 mağlubiyet alırken, 4 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. 46 puan toplayan Bursa ekibi, TFF 1. Lig'i 10. sırada tamamlamıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den yanıt: Beklentiniz olmasın
Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den yanıt: Beklentiniz olmasın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hadise Murat Boz Müge Anlı
Spor Ali Koç Enes Ünal Ünal Aysal Fatih Terim Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in sözleşmesi bugün sona eriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 10:28:44. #1.14#

title