Bursaspor'da sportif direktörlüğe Mustafa Gönden getirildi Bursaspor Kulübü'nün, Sportif Direktörü Mustafa Gönden oldu.

Bursaspor Kulübü'nün, Sportif Direktörü Mustafa Gönden oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörlük görevi için 1994-2001 yılları arasında kulübümüzün formasını terleten Mustafa Gönden ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sportif direktörümüz Mustafa Gönden'e kulübümüze hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA