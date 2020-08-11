Bursaspor'da sportif direktörlüğe Mustafa Gönden getirildi
Bursaspor Kulübü'nün, Sportif Direktörü Mustafa Gönden oldu.
11.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:18
Bursaspor Kulübü'nün, Sportif Direktörü Mustafa Gönden oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörlük görevi için 1994-2001 yılları arasında kulübümüzün formasını terleten Mustafa Gönden ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sportif direktörümüz Mustafa Gönden'e kulübümüze hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA