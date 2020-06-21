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Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevini bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı.

Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevini bıraktı
21.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:42

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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