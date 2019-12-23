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Bursaspor'da şok istifa

Bursaspor'da Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükkurt istifa etti.

23.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:22
Bursaspor'da şok istifa

Bursaspor'da Genel ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükkurt istifa etti.


Daha önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı kulüpte yöneticilik yapan Ali Büyükkurt istifa dilekçesinde, "Görmüş olduğum lüzum üzerine, 23 Haziran 2019 tarihinden beri yürütmüş olduğum 'Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu Üyeliği' görevimden istifa ediyorum. Sene başından beri yaşanan ve tanık olduğum bazı durumlar, sağlık sorunlarım ve aileme daha fazla vakit ayırmak sebebi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Bursaspor'un içerisinde bulunduğu bu durumu daha da vahim bir hale getirmemek için açıklama yapıyorum. Ancak yaşanan gelişmeler bu durumu beraberinde getirmiştir. Yeniden zirve yolunda her zaman Bursasporumun yanındayım" ifadelerine yer verdi.


İstifa ile ilgili Bursaspor yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. - BURSA

Kaynak: İHA
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