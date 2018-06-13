Bursaspor Futbol Direktörü Mustafa Er, Görevi Bıraktı

Bursaspor Kulübü Futbol Direktörü Mustafa Er görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Er, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Bursaspor Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunmaktayım. Altyapı ve A Takım'da çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Başkan Ali Ay ve ilgili yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim."

PAUL LE GUEN'DEN SONRA TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI

Bursaspor Kulübü'nde geçtiğimiz sezon Paul Le Guen'in gönderilmesinin ardından ligde son 6 haftalık periyotta takımın başında yer alan Mustafa Er, Ali Ay başkanlığındaki yönetimin Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilmişti.