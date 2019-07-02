Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ve Yalçın Koşukavak ile sözleşme imzalandı



Bursaspor Kulübü, sportif direktör Selçuk Erdoğan ve teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başkan Mesut Mestan'ın katılımıyla düzenlenen imza töreniyle birlikte Selçuk Erdoğan ve Yalçın Koşukavak, kendilerini 2 yıllığına Bursaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Heyecanlı ve mutlu bir günde olduklarını belirten Başkan Mesut Mestan, "Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bursaspor'u layık olduğu yere, azimle ve heyecanla getirmek istiyoruz. Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ve sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan da çok heyecanlı. Her ikisinin de Bursaspor camiasının büyüklüğünü bilmesi ve heyecanlı olmalarından dolayı anlaşmaya vardık. İkişer yıllık sözleşme imzaladık. Tazminat maddeleri yoktur, başarı üzerine odaklı bir ücretimiz vardır, Bursaspor'umuza külfeti, maliyeti yoktur" dedi.

ERDOĞAN: ŞEFFAF, EMEKÇİ VE DİNAMİK OLACAĞIZ

Bu süreç içerisinde edindiği bütün tecrübeleri Bursaspor'a katkı adına kullanacağını dile getiren Selçuk Erdoğan ise "Emeğim, iş ahlakım Bursaspor için açık olacak. Bu şehir ile kalbimle, bedenimle, ruhumla çok iyi bağlar oluştu. Bursaspor tarihinde de başkanım ve yönetim kurulumuz ile birlikte önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Upuzun, ipince bir yoldayız. Kolayı herkes yapar ama bizim zoru başarmamız lazım. Tüm açıklığımızla bu sürece başlayacağız, planlı ve programlı ilerleyeceğiz. Bursaspor'un hak ettiği yere ulaşacağını düşünüyorum. Emin olacağınız tek konu şu olmalı; son derece açık, şeffaf, emekçi ve dinamik olacağız. Tek ihtiyacımız şey biraz futbol şansı" diye konuştu.

KOŞUKAVAK: TOPYEKÜN BİR KALKINMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Uzun süredir yeşil-beyazlı kulüple görüştüklerini belirten Yalçın Koşukavak ise Bursaspor'un teknik direktörlüğünü kutsal bir görev olarak niteledi. Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu herkesin bildiğine işaret eden Koşukavak, "Zaman zaman kulüpler, böyle süreçler yaşayabilir. Önemli olan tekrardan geleceğe yürümek. Bunun planını yapmak lazım; o yüzden buradayım. Başkanım daha önce burada önemli bir şampiyonluk yaşadı. İnşallah bu sene tekrar böyle bir şey yaşarız ve artık bir daha geriye dönmemek üzere doğru yapılanıp, oraların takımı oluruz. Burada beni Bursaspor'a yakıştıran arkadaşlara da selamlarımı söylüyorum. Sizden bir şey rica ediyorum; Sadece burası başaramaz, birlikte yapabilmemiz gereken çok iş var. Bu konularla ilgili herkes benimle iletişim kurabilir, topyekün bir kalkınmaya ihtiyacımız var. Ben ve ekibim, bilgi donanımımız ve yeteneğimiz neyse kulübün şartları neticesinde en iyisini yapma adına söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

MESTAN: TRANSFER TAHTASINI AÇTIRMAK HEDEFİMİZ

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mesut Mestan, transfer tahtasına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"Takımımıza uyum sağlayacak oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor, prensipte anlaşmalarımız var. FIFA'daki dosyayı kaldırdık, bundan sonra TFF'deki tahtayı açtırmak hedefimiz. Transferin sonuna kadar süreç var. Hiçbir kulüp doğru dürüst yapamadı, herkes bankaların yapılandırmasını bekliyor. Katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmek istiyoruz, acelemiz yok. Tahtayı açtırmak için çalışmalar yapacağız."

Başkan Mestan, Stephane Badji'nin satışının gerçekleştiğini ve bunun dışında Santiago Vergini ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

KOŞUKAVAK: TİMSAHIN DİŞLERİ AŞINDIKÇA YENİ DİŞLERİ GELİR

Genç oyuncularla olan çalışmaları ile dikkat çeken Yalçın Koşukavak ise yeşil-beyazlı kulübün mevcut genç oyuncu potansiyeline işaret etti. Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik ve Okan Kocuk ile birlikte daha önce çalışan ve bu oyuncuların önemli yerlere gelmesinde katkısı bulunan deneyimli teknik adam, "Genç oyuncular çok kıymetli ve değerli. Oyuncuları daha yakından değerlendireceğiz. Bir performans eğrisi var, bir de öğrenme eğrisi. Planlarımız var. Timsahın fiziksel bir özelliği vardır; dişleri aşındıkça yeni dişleri gelir. Bu şehrin potansiyeli, dinamikleri var. Bursaspor formasını taşımak çok kolay değil. Sahada Bursaspor forması giyen genç oyuncu varsa onun hassasiyeti, bende olduğu kadar sizde de olmalı. Mehmet Zeki Çelik böyle oldu. Oyuncuyu baskı altına çok almamamız gerekiyor, genç oyuncunun performans çizelgesi hep aynı gitmez. Öz kaynaktaki oyuncuları mümkün mertebe nasıl kıymetli hale getiririz, bunun için çalışacağız. Sürekli tüketerek ayakta kalamayız. Vakıfköy'e de mesai vermek istiyorum. Orada da gündem yoğun. Türk futboluna çok kıymetli oyuncular kazandıracağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



Kaynak: DHA

- Bursa