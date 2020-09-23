Bursaspor'da Sedat Dursun belirsizliği

Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, "Sedat Dursun'la konuştum, ayrılmak istediğini söyledi.

Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, "Sedat Dursun'la konuştum, ayrılmak istediğini söyledi. Artık aramızda olmayacak" derken, 23 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı formayı giymeye devam etmek istediğini belirtti.

Bursaspor'da Sedat Dursun belirsizliği oluştu. Genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Teknik Direktör Mustafa Er, Sedat Dursun'la konuştuğunu ve takımdan ayrılmak istediğini kendisine ilettiğini söyleyerek, "Artık aramızda olmayacak" dedi.

Sedat Dursun'un ise takımda kalmak istediği öğrenildi. Yönetimin de kendisiyle görüşmediğini dile getiren Sedat'la ilgili nasıl bir karar alınacak merak konusu.

Dikkat çeken konun ise Teknik Direktör Mustafa Er ile Sedat Dursun'un birbirinden ayrı sözler sarf etmesi oldu.

Sedat Dursun, son oynanan Altınordu maçında forma giyememişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı