Bursaspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 1 Temmuz'da yapılacak
Bursaspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu toplantısı 1 Temmuz'da yapılacak.
Bursaspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu toplantısı 1 Temmuz'da yapılacak.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"01.07.2021 Perşembe günü saat 17.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu'nda yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Üyelerimize saygıyla duyurulur." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı