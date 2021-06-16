Bursaspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 1 Temmuz'da yapılacak
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Bursaspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 1 Temmuz'da yapılacak

Bursaspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 1 Temmuz'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu toplantısı 1 Temmuz'da yapılacak.

Bursaspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu toplantısı 1 Temmuz'da yapılacak.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"01.07.2021 Perşembe günü saat 17.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Toplantı Salonu'nda yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Üyelerimize saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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