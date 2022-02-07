Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı Massimo Bruno ve Elton Acolatse çalışmalara katılmadı

Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan Bursaspor'da, sakatlıkları devam eden Massimo Bruno ve Elton Acolatse antrenmana katılmadı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Bursaspor son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Altınordu maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, Massimo Bruno ve Elton Acolatse'nin tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarınyapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA