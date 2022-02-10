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Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yapıtı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yapıtı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındadeplasmanda Yılport Samsunsporile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas presoyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Samsun'a gitmek üzere tesislerimizden hareket edecek.

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İbrahim Yazıcı, Samsunspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Güncel, Haberler

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