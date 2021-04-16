Bursaspor'da sakatlanan Cüneyt Köz yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da sakatlanan Cüneyt Köz yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak

Bursaspor'da sakatlanan Cüneyt Köz yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sakatlık geçiren Cüneyt Köz'ün 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sakatlık geçiren Cüneyt Köz'ün 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçiren Cüneyt Köz bugün ameliyat edildi.

Açıklamada, "Cüneyt Köz, sağ ayak bileği içerisindeki kemikte oluşmuş olan fazlalık kemikleşme (os trigonum) ve bunun sürtünmesine bağlı olarak gelişen tendon hasarlanmaları nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrası 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi planlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yerildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor'da sakatlanan Cüneyt Köz yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 21:26:44. #1.15#

title