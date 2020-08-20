HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bursaspor'da olağanüstü genel kurul toplanıyor

Bursaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 28 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.

Bursaspor'da olağanüstü genel kurul toplanıyor
20.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:17

Bursaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 28 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.

Bursaspor Kulübü, olağanüstü kongre ile ilgili bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulu 1. toplantısının 23.08.2020 Pazar günü saat 11: 00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 30.08.2020 Pazar günü saat 17: 00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1.Açılış

2.Genel Kurul Divanı başkan ve üyelerinin seçimi

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

4.Gündemin Genel Kurul'a sunulması

5.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali raporların okunması

6.Denetim Kurulu Raporu'nun okunması

7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi

8.Yönetim Kurulu'nun ibrası

9.Denetim Kurulu'nun ibrası

10.Tüzüğümüzün 22/g maddesi gereği kulübümüz şirketlerine ve iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi,

11.Tüzüğümüzün 22/f ve ilgili maddeleri gereği, bütçenin, gelir kalemlerinin %25'ini aşan oranlarda yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na borçlanma yetkisinin verilmesinin görüşülmesi

12.Tüzüğümüzün 22/h maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na taşınmaz mallar alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi

13.Tüzüğümüzün 22/i maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na taşınmaz malların satılması için yetki verilmesinin görüşülmesi

14.Başkan adaylarının konuşmaları, Bağımsız Denetim Kurulu adayı çıkması halinde Bağımsız adayların konuşması,

15.Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu seçimi,

16.Dilek ve temenniler

17.Kapanış.

Genel Kurul üyelerimizin temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı Güncel
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer Dünya
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi
G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Nihat Doğan Oğuzhan Koç Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Antalya Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Bursaspor'da olağanüstü genel kurul toplanıyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:40:44. #1.14#
title