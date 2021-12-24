Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler Spor
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Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

İZMİR (İHA) - Bursaspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kafile idman sonrası İzmir'e hareket etti.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Menemenspor maçı için İzmir'e hareket etti. - BURSA

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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