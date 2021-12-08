Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları devam ediyor - Haberler Spor
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Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya geleceği Manisa FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

MANİSA (İHA) - Bursaspor, cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya geleceği Manisa FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Manisa FKile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın öğlen yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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