Bursaspor'da Manisa FK maçı hazırlıkları başladı!

MANİSA (İHA) - Bursaspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Mehmet Erdem Uğurlu ve Ramazan Keskin'in tedavilerine devam edildi. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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