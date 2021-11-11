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Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Galatasaray'la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor'da günü ilk idmanı gerçekleşti.

Galatasaray'la cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak olan Bursaspor'da günü ilk idmanı gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Liglere verilen milli arada cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, iki grup halinde kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da kuvvet çalışması gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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