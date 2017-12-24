Bursaspor'da Kupa Mesaisi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bursaspor'da Kupa Mesaisi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 20 dakika süren tempolu koşularla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı.

Dün oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular antrenmanı koşu yaparak tamamladı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Ankara'ya gidecek.

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