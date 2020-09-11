Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'un lisansı çıkmadı TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcularının lisansını çıkarttı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcularının lisansını çıkarttı. Listede Kubilay Kanatsızkuş'un isminin yer almaması dikkat çekti.

Bursaspor'da futbolcuların lisansı çıktı. Yeşil-beyazlı takımın, TFF 1. Lig'de pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

Listede genç golcü Kubilay Kanatsızkuş'un ismi yer almadı. Bu sezon Bursaspor'da forma giymesi beklenmeyen genç futbolcu böylece Adana Demirspor maçında da takımı yalnız bırakmış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA