Bursaspor'da Koşukavak dönemi sona erdi
Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.
17.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:05
Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.
Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - BURSA
Kaynak: İHA
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