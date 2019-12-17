Bursaspor'da Koşukavak dönemi sona erdi

17.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:05

Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.



Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA