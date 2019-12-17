Haberler » Spor » Bursaspor'da Koşukavak dönemi sona erdi - Spor

Bursaspor'da Koşukavak dönemi sona erdi

Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

17.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:05
Bursaspor'da Koşukavak dönemi sona erdi

'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.


Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler