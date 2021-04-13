Bursaspor'da kongre tarihi erkene çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da kongre tarihi erkene çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da kongre tarihi erkene çekildi

Bursaspor Kulübü, daha önce 22 Mayıs olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul tarihini 1 Mayıs'a çekti.

Bursaspor Kulübü, daha önce 22 Mayıs olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul tarihini 1 Mayıs'a çekti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da beklenen gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp daha önce 22 Mayıs olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul tarihini 1 Mayıs olarak güncelledi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulüp Başkanımız Erkan Kamat daha önce yapmış olduğu basın toplantısında Olağan Genel Kurul Toplantımızın 22-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Olağan Genel Kurul 1. Toplantısının 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 9 Mayıs 2021 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu olarak Bursasporumuzun geleceğini düşünerek aldığımız bu karar doğrultusunda adayların plan ve projeleriyle yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktır. Bursaspor'un menfaatleri her şeyin üzerindedir. Genel Kurul kararının camiamıza hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor'da kongre tarihi erkene çekildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:47:49. #1.14#
title