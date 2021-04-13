Bursaspor'da kongre tarihi erkene çekildi

Bursaspor Kulübü, daha önce 22 Mayıs olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul tarihini 1 Mayıs'a çekti.

Bursaspor Kulübü, daha önce 22 Mayıs olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul tarihini 1 Mayıs'a çekti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da beklenen gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp daha önce 22 Mayıs olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul tarihini 1 Mayıs olarak güncelledi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulüp Başkanımız Erkan Kamat daha önce yapmış olduğu basın toplantısında Olağan Genel Kurul Toplantımızın 22-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Olağan Genel Kurul 1. Toplantısının 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının 9 Mayıs 2021 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu olarak Bursasporumuzun geleceğini düşünerek aldığımız bu karar doğrultusunda adayların plan ve projeleriyle yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktır. Bursaspor'un menfaatleri her şeyin üzerindedir. Genel Kurul kararının camiamıza hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı