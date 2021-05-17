Bursaspor'da kongre 5 Haziran'da yapılacak
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Bursaspor'da kongre 5 Haziran'da yapılacak

Bursaspor'da kongre 5 Haziran'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 14.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Bursaspor Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 14.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Bursaspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun daha önce 22-30 Mayıs 2021 tarihleri olarak açıkladığı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımız; İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin 6.1 maddesinde yer alan 'Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir' açıklaması üzerine Başkanımız Erkan Kamat, Bursaspor'un kaybedecek zamanı olmadığını ve Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızın bir an önce yapılabilmesi için Ankara ve Bursa'da yapmış olduğu görüşmelerden sonra bugün de Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek alınacak kararla ilgili bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantı neticesinde Bursaspor Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nınHaziran ayının ilk haftası olan 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 14.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun gündemiyle ilgili bilgilendirme yarın resmi sitemizden duyurulacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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