Bursaspor'da Kombine Bilet Satışları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon kombine bilet satışına 7 Temmuz'da başlanacağı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yeni heyecanlar ile başlamalı" düşüncesinden yola çıkılarak, 2017-2018 futbol sezonuna ait kombine bilet satışlarına 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla başlanacağı belirtildi.



Satışlar öncesinde yeni stattaki 10 satış bankosunun, taraftarların daha rahat ve beklemeksizin işlem yapabilmesi düşüncesiyle dizayn edildiği kaydedildi.



Bursaspor'un yeni sezon kombine bilet fiyatları, güney kale arkası tribünü (Texas) ve kuzey kale arkası tribünü (TOFAŞ) 200, kuzey kale arkası tribünü (TOFAŞ) 112. Blok (Sadece aile için) 150, doğu üst tribünü (Spor Toto) 350, doğu alt tribünü (Spor Toto) 500, batı alt tribünü bin 500, VIP 1. Balkon ve 2. Balkon da 2 bin lira olarak belirlendi.



Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacağı açıklanan yeni sezon kombine biletlerin satışının, geçen sezon kombine bilet sahibi olan taraftarlara ve divan kurulu üyelerine 7-16 Temmuz tarihlerinde öncelikli satış hakkı ile başlayacağı aktarıldı.



Genel kombine bilet satışlarına ise 17 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başlanacağı, yeni Passolig alımı ve yıllık vize bedelinin kulüp tarafından karşılanacağı ifade edildi.