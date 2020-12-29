Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

29.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:47
Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden Keçiörengücü maçı hazırlıklarına startı verdi.

Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden Keçiörengücü maçı hazırlıklarına startı verdi. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Eskişehirspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Ankara Keçiörengücü-Bursaspor maçı 2 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. - BURSA

Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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