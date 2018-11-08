Bursaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalıştı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımla birlikte çalışamayan Diafra Sakho, bugünkü antrenmanda takımdaki yerini aldı. Sakho'nun antrenmanda neşeli olduğu gözlenirken sakatlığı devam eden Bogdan Stancu ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.