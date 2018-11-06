Bursaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda jokerli kontrol-pas oyunuyla devam etti.
Futbolcular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Abdullahi Shehu fizyoterapist eşliğinde, Bogdan Stancu ve Diafra Sakho ise kondisyon salonunda çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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