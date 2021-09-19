Bursasporlu kaleci Erhan Erentürk, Tuzlaspor maçı öncesi sakatlandı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da kaleci Erhan Erentürk sakatlandı. Vefa Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşma için İstanbul'a getirilen 26 yaşındaki kalecinin ağrıları artınca riske edilmedi. Erhan Erentürk'ün yerine yeşil-beyazlı takımın kalesi Canberk Yurdakul koruyacak. - BURSA

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