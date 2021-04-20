Bursaspor'da İstanbulspor maçı öncesi dört eksik

Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor'un iki genç futbolcusu Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü.

Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor'un iki genç futbolcusu Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü. Yeşil-beyazlı takım, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçına sakatlıklarla birlikte 4 eksikle çıkacak.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor'un genç isimleri Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü. Play-Off şansını matematiksel olarak yitiren yeşil-beyazlı takımda, Cüneyt Köz ve İsmail Çokçalış sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakırken, bu isimlere iki genç isim daha eklendi. Bursaspor, Pazar günü sahasında İstanbulspor'la oynayacağı maça 4 eksikle çıkacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı