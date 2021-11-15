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Bursaspor'da İstanbulspor maçı mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da İstanbulspor maçı mesaisi

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Mehmet Erdem Uğurlu ve Ramazan Keskin'in tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da İstanbulspor maçı mesaisi

Bursaspor'da İstanbulspor maçı mesaisi

Bursaspor'da İstanbulspor maçı mesaisi

Bursaspor'da İstanbulspor maçı mesaisi

Bursaspor'da İstanbulspor maçı mesaisi

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